Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için AB Konseyine tavsiye kararında bulunulduğunu bildirdi.

BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Mogherini, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu çerçevesinde AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn ile basın toplantısı düzenledi.

"MÜZAKERELERİN BAŞLATILMASI ÖNERİLMİŞTİR"

Toplam 6 Batı Balkan ülkesinden Sırbistan ve Karadağ'ın müzakerelerde olumlu ilerlemeler kaydettiğini belirten Mogherini, "Bugün Komisyon, Arnavutluk ve Makedonya ile üyelik müzakerelerinin başlatılmasını Konseye önermiştir." dedi. Mogherini ayrıca Bosna-Hersek'in başvurusu konusunda da çalışmalar yürütüldüğünü, Belgrad ve Priştine arasındaki ilişkilerin normalleşmesi amacıyla kişisel çalışmalar da dahil olmak üzere çaba sarf edildiğini aktardı.

Kaynak: haberinburada