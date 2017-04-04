İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu
Hdp'li Milletvekili Ayşe Acar Gözaltına Alındı
'fi' Dizisini Kaç Kişi İzledi?
Hangi Tuzu Tüketmeliyiz?
Motorine Dört Günde İkinci Zam
İstanbul Tarihi Güne Hazır!
Türk Tırlarından Geçiş Ücreti Alınamaz
Meteoroloji'den Yağış Ve Kar Uyarısı Geldi
Yıldız Tilbe'nin Parası Cebine Giremeyecek!
Öksüz Ailesinden Milyonluk Himmet

iki yere petrol arama ruhsatı

İKİ YERE PETROL ARAMA RUHSATI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) iki farklı bölgede petrol arama ruhsatı verildi. Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tarih : 04 Nisan 2017, 09:58
Puan Ver : İki Yere Petrol Arama Ruhsatı(8/10)5


TPAO'nun Siirt ve Şırnak sınırları içerisinde kalan bir bölge ile Mersin ve Adana sınırları içerisinde kalan diğer bir bölge için yaptığı petrol arama lisansı başvuruları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.



Şirket, ruhsat sahalarında taahhüt etmiş olduğu yatırım teminatını 30 gün içerisinde genel müdürlüğe vermesi şartıyla, söz konusu sahalarda 5'er yıllığına petrol arama ruhsatına sahip olacak.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: İki  Yere  Petrol  Arama  Ruhsatı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER