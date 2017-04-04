

TPAO'nun Siirt ve Şırnak sınırları içerisinde kalan bir bölge ile Mersin ve Adana sınırları içerisinde kalan diğer bir bölge için yaptığı petrol arama lisansı başvuruları Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kabul edildi.







Şirket, ruhsat sahalarında taahhüt etmiş olduğu yatırım teminatını 30 gün içerisinde genel müdürlüğe vermesi şartıyla, söz konusu sahalarda 5'er yıllığına petrol arama ruhsatına sahip olacak.







kaynak:milliyet