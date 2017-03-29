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ikinci dünya savaşını konu alan call of duty: ww ıı çıkacak

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINI KONU ALAN CALL OF DUTY: WW II ÇIKACAK

Call of Duty: Infinite Warfare ile hayal kırıklığı yaratan Infinity Ward kullanıcıların istediği gibi ikinci dünya savaşını konu alan Call of Duty: WW II ile karşımıza çıkacak.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:40
Puan Ver : İkinci Dünya Savaşını Konu Alan Call Of Duty: Ww Iı Çıkacak(10/10)9


Call of Duty: Infinite Warfare ile hayal kırıklığı yaratan Infinity Ward kullanıcıların istediği gibi ikinci dünya savaşını konu alan Call of Duty: WW II ile karşımıza çıkacak.



Call of Duty: Infinite Warfareoyun tarihinin belki de en büyük hayal kırıklıklarından veya kin beslenen oyunlarından biridir, öyle ki oyunun tanıtım videosu (Infinite Warfare Reveal Trialer) YouTube‘da en çok dislike alan 2. video olmuştu. Uzayda geçen ve yer çekimi olmayan ortamda geçen bu seri, Call of Duty‘in en kötü serisi olarak gösteriliyor. Durum böyle oluncaInfinity Wardçıkaracağı yeni oyunun konusunu kullanıcıların istediği gibi ikinci dünya savaşı olarak çıkaracak.



Geniş bir oyun senaryosuna sahip olacak serinin ikinci dünya savaşında geçeceği ise sızan oyun görsellerinde belli oldu. Call of Duty: WW IIolarak çıkması planlanan oyunda ayrıca tanıtımında önemli isimler ile anlaşması bekleniyor. Bilindiği gibiCall of Duty: Infinite Warfare‘de Game of Thrones‘dan bildiğimiz Jon Snow(Kit Harington)ve UFC şampiyonu Conor McGregoyer almıştı.



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