Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

ikinci el ithal araçlara af geldi!

İKİNCİ EL İTHAL ARAÇLARA AF GELDİ!

Yurt dışından ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkmasından dolayı mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararlaştırılan araçların sahiplerine iadesinin önü açıldı.

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:51
Puan Ver : İkinci El İthal Araçlara Af Geldi!(6/10)8


 Söz konusu araçların ilk edinimi serbest dolaşıma girişte gerçekleşmişse aracın ithalatında ödenen ÖTV tutarı, serbest dolaşıma girişten sonra gerçekleşmesi halinde ise ilgili vergi dairesi tarafından bildirilen ödenen ÖTV tutarı esas alınarak hesaplanan yüzde 25'lik tutar ödenirse tedbir kaldırılacak



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının, Gümrük Kanununa Göre Mülki·yeti·n Kamuya Geçirilmesi Kararı Veri·len Kara Taşıtlarının Sahiplerine İadesi Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Gümrük Kanunu gereği el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı verilen ve henüz tasfiyesi tamamlanmamış araçları kapsayan yönetmelikle, söz konusu araçların sahiplerine iadesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

 



kaynak:Sabah








Etiketler: İkinci  El  İthal  Araçlara  Af  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER