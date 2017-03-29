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ikinci el taşıt alım satımına düzenleme geliyor

İKİNCİ EL TAŞIT ALIM SATIMINA DÜZENLEME GELİYOR

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ikinci el taşıt alım satımına yönelik düzenleme getirileceğini söyledi.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:27
Puan Ver : İkinci El Taşıt Alım Satımına Düzenleme Geliyor(9/10)10


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Galericiler Sites'ni ziyaret ederek, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.



Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, esnafla ilgili çok sayıda çalışma yaptıklarını, teşvik programları hazırladıklarını kaydetti.



Referandumdan sonra ikinci el araç alım satım için Türkiye'de bir düzenleme yapacaklarını bildiren Tüfenkci, "Bu nedir, özellikle ikinci el taşıt alım satımında bir düzenleme getiriyoruz. Ne yapıyoruz burada? Bir kere her önüne gelen galericilik veya araç alım satımı yapmasın. Eğer yapacaksa bunu gelsin belgesin. Belge verelim, niteliklerini belirleyelim, esnaf belgelerini verelim ve bu ticareti biz düzenleyelim." ifadesini kullandı.



 



kaynak:ahaber








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