Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından dün İstanbul'da düzenlenen geleneksel kahvaltı programında istihdam seferberliği müjdesi verdi. Milli istihdam seferberliğinde ikinci hamlenin yakında gerçekleşeceğinii söyleyen Bakan Sarıeroğlu ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

MİLLİ İSTİHDAMDA İKİNCİ SEFERBERLİK

Sarıeroğlu, öncelikle istihdam olmak üzere çok yoğun çalışmalar yürüttüklerini aktararak, şöyle devam etti: "Yaklaşık 1 aydır gece, gündüz bu konuyla alakalı olarak yoğun bir mesai içindeyiz. İyi bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah bugüne kadar 15 yılın sonrasında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan milli istihdam seferberliğinin 2. fazını önümüzdeki günlerde başlatacağız. Özellikle kadınlarla alakalı bugüne kadar getirdiğimiz teşviklerin beklediğimiz faydayı sağlamamasındaki temel sebebin diğer teşviklerle örtüşüyor olması ve tercihlerin genelde başka alanlara doğru kaymasına sebep olacak bir nitelikte olması olarak görüyoruz. Bunu engelleyecek şekilde düzenlemeler hazırladık. Cuma günü bu yeni dönemde uygulayacağımız, uygulamayı planladığımız teşviklerin bir sunumunu gerçekleştireceğiz. Çok yakın bir zamanda iş dünyamızla paylaşacağız."

1 MİLYON 400 BİN İSTİHDAM YAPILDI

Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyüme performansının istihdama yansıdığını ifade ederek, "SGK verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 400 bin yeni istihdam söz konusu. Biz bu heyecan ve azmin devam etmesini arzu ediyoruz. Bunun yansımasını da inşallah gelecek ay içerisinde açıklayacağımız paketlerimizde iş dünyamızla birlikte göreceğiz, yaşayacağız diye inanıyorum" şeklinde konuştu.

KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 29

Politikaların odağında kadının olacağını vurgulayan Sarıeroğlu, Türkiye'nin güçlü olmasında kadının önemli rol oynadığını söyledi. Sarıeroğlu, kadınlarla ilgili ilk istihdam eylem planının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlandığını dile getirerek, "Kadın istihdam oranlarımız yüzde 29'ları aşmış durumda. İş gücüne katılımla ilgili yüzde 34,1 hedefine gelmiş durumdayız. Geleceğe ilişkin yüzde 41 şeklinde 2023 yılına ilişkin bir hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmak için daha iyi bir performans göstermemiz, daha güçlü politikalar ortaya koymamız gerekiyor" dedi.

744 BİN KADIN KURSLARA GİTTİ

Sarıeroğlu, 2017'nin 10 aylık döneminde 302 bin kadının İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğine dikkat çekti. Sarıeroğlu, "2002'den bugüne kadar 1 milyon 695 bin kadını işe yerleştirmişiz. Mesleki eğitim kurslarımızdan 744 bin kadın faydalanmış. Bu gerçekten güçlü bir rakam" açıklamasında bulundu.

"AVRUPA BİRİNCİSİYİZ"

Bakan Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin Avrupa Birliği üye ülkeleri içinde son 10 yılda kadın istihdamını en fazla arttıran ülke olduğunu, yaklaşık 7 milyon 775 bin kişinin işgücü piyasasına girdiğini, 6,5 milyonlu yeni istihdamın 3 milyonunun kadınlardan oluştuğunu vurguladı. KAGİDER Başkanı Sanem Oktar, KAGİDER'in 1,6 milyar dolar cirosu ve 200 bin istihdam yaratan büyüklüğüyle 46 sektörden 300 üyesi olan bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Kaynak: haberinburada