İKİNCİ PENALTI KAVGASI ÇIKTI
Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de Neymar ile Cavani, Troyes maçında penaltı tartışması yaşadı. İkili, daha önce de Lyon maçında karşı karşıya gelmişti.
Fransa Ligi'nde PSG'nin dün akşam evinde Troyes'i 2-0 mağlup ettiği maça Neymar ile Cavani arasında yaşanan gerilim damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısının bitimine az bir süre kala rakip ceza sahası içinde yerde kalan Cavani'nin pozisyonunda hakem penaltı noktasını gösterdi.
CAVANI, TOPU NEYMAR'DAN ALDI
Troyes kalecisi Samassa'nın elindeki topu penaltı atışını kullanmak için almaya giden Neymar büyük bir şokla karşılaştı.
Penaltıyı yaptıran Cavani, Samassa'nın elindeki topu alıp Neymar'a bir şeyler söyledi. Brezilyalı yıldız bu diyaloğun ardından sitemkar bir şekilde penaltı atışını Cavani'ye bıraktı.
PENALTIYI KAÇIRDI
Cavani 41.dakikada skor 0-0 iken kullandığı bu penaltı atışını gole çeviremedi. PSG maçı 73'te Neymar ve 90'da Cavani'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Cavani ile Neymar arasında daha önce Lyon maçında benzer bir penaltı tartışması yaşanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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