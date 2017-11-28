Şeker Piliç'in kesimhane ve fabrikasının üzerinde bulunduğu 53 bin metrekarelik alan, ikinci defa satışa çıkarıldı. Ancak yine talip çıkmayınca satış düştü.

Bandırma 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 Şubat 2015 tarihinde iflas kararı verilen Şeker Piliç A.Ş.'nin, 53 bin metrekare alana sahip kesimhane ve fabrikası Bandırma 1. İcra Dairesi'nce 30 milyon 231 bin 174 lira muhammen bedelle 15 milyon 995 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. 27 Ekim'deki ilk İhaleye katılım olmaması nedeniyle satış, 27 Kasım tarihine ertelendi. Bugün de taşınmaza alıcı çıkmaması üzerine satış düştü.

İŞÇİLER MERAKLA BEKLEDİ

Mezat salonundaki ihaleyi alacağı bulunan işçiler merakla takip etti. Şeker Piliç'in iflasının ardından burada görev yapan 1500 işçinin toplamda 17 milyon lira olan alacağının yüzde 45'i ödendi.

Fabrikanın satışının gerçekleşmesi halinde, yaklaşık 9 milyon lira olan banka ipotekleri, 3 milyon lira civarında olan leasing malları ve masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın alacaklılar arasında ilk sırada bulunan işçilere verileceği bildirildi.

Kaynak: haberinburada