İKİNCİ SATIŞTA DA ALICI ÇIKMAYAN ŞEKER PİLİÇ'İN SATIŞI DÜŞTÜ
Şeker Piliç'in kesimhane ve fabrikasının üzerinde bulunduğu 53 bin metrekarelik alan, ikinci defa satışa çıkarıldı. Ancak yine talip çıkmayınca satış düştü.
Bandırma 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 Şubat 2015 tarihinde iflas kararı verilen Şeker Piliç A.Ş.'nin, 53 bin metrekare alana sahip kesimhane ve fabrikası Bandırma 1. İcra Dairesi'nce 30 milyon 231 bin 174 lira muhammen bedelle 15 milyon 995 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. 27 Ekim'deki ilk İhaleye katılım olmaması nedeniyle satış, 27 Kasım tarihine ertelendi. Bugün de taşınmaza alıcı çıkmaması üzerine satış düştü.
İŞÇİLER MERAKLA BEKLEDİ
Mezat salonundaki ihaleyi alacağı bulunan işçiler merakla takip etti. Şeker Piliç'in iflasının ardından burada görev yapan 1500 işçinin toplamda 17 milyon lira olan alacağının yüzde 45'i ödendi.
Fabrikanın satışının gerçekleşmesi halinde, yaklaşık 9 milyon lira olan banka ipotekleri, 3 milyon lira civarında olan leasing malları ve masraflar düşüldükten sonra kalan miktarın alacaklılar arasında ilk sırada bulunan işçilere verileceği bildirildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kediye İşkence Eden Asker Serbest Bırakıldı!
- Meclis Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
- Ak Parti'den Kılıçdaroğlu Kararı: Açıklayacağı Belgeler Gündemimizde Olmayacak
- Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı
- İstanbul'u Kümülonimbus Sardı, Uçaklar Yakıt Kritiğine Girdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Selin Ciğerci İle İlişkisi Ortaya Çıktıktan Sonra Takımdan Ayrılan Gökhan Çıra: Pişman Değilim
- Türk Futbolunda Tarihi Protesto: 90 Takım Maça Çıkmayacak
- Gs Başkanı Dursun Özbek: Fatih Terim'le Görüşmedik
- Ahmet Çakar: Ergün Penbe, Galatasaray'da Fatih Terim'in Yardımcısı Olacak
- Yahudilere Hakaret Eden Ümit Özat: Yanlış Anlaşıldım
DÜNYA HABERLERİ
- Ölü Olduklarını Düşünüyorlar! Çok Nadir Görülen Bir Hastalık: Yaşayan Ölü Sendromu
- Devrik Liderin Öldürüldüğü Yemen'de Orduya Acil Operasyon Talimatı
- İkizler, Brad Pitt'e Benzemek İçin Defalarca Ameliyat Masasına Yattı, 160 Bin Lira Harcadı
- Ayrıldığı Sevgilisinin Çıplak Fotoğraflarını Onun Adına Açtığı Hesapta Paylaştı
- Şehir Doldu, Yer Altına Katlı Mezarlıklar İnşa Ediyorlar
Bu Haberle İlgili Yorumlar