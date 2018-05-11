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'İKİNCİ TURA AKŞENER KALIRSA DESTEKLER MİSİNİZ' SORUSUNA İNCE'DEN YANIT


'İkinci tura Akşener kalırsa destekler misiniz' sorusuna İnce'den yanıt
Tarih : 11 Mayıs 2018, 12:00
Puan Ver : 'ikinci Tura Akşener Kalırsa Destekler Misiniz' Sorusuna İnce'den Yanıt(6/10)2

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, annesinin memleketi Rize'de düzenleyeceği miting öncesi Trabzon'da basın toplantısı düzenledi.

"AKŞENER'İN OTOBÜSÜNE BİNERİM"

İnce'nin konakladığı oteldeki toplantıya muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gazeteciler katıldı. İnce, "Meral Akşener'in ikinci tura kalması durumunda destekler misiniz?" sorusuna, "Beni yardımcısı yaparsa destek olurum. Öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden beni yardımcısı yaparsa otobüsün üstüne binerim. Onunla karış karış memleketi gezerim otobüsün üstüne çıkıp ona oy isterim. Bu iş koltuk değil memleket meselesi" şeklinde yanıt verdi.

"CUMA'YA YETİŞECEĞİM, HOCA BEKLEMEZ"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Muharrem İnce, basın toplantısında son soruya yanıt veremeyince katılımcılardan biri "İki dakika bekleyemez misiniz" diye sordu. İnce,"Cuma'ya yetişeceğim, hoca beklemez" yanıtını verdi.

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Kaynak: haberinburada



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