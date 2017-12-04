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İkisi kardeş, 3 kişi kömür çıkartılan su dolu kuyuya düştü

İKİSİ KARDEŞ, 3 KİŞİ KÖMÜR ÇIKARTILAN SU DOLU KUYUYA DÜŞTÜ

Şırnak'ın Balveren beldesinde bulunan 3 kişi kömür çıkartılan su dolu kuyuya düştü. Bölgede kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 15:40
Puan Ver : İkisi Kardeş, 3 Kişi Kömür Çıkartılan Su Dolu Kuyuya Düştü(9/10)5

Şırnak'ın Belveren beldesinde bulunan eski kömür ocakları bölgesinde, 2'si kardeş 3 kişi, içi su dolu kuyuya düştü. 3 kişiyi arama ve kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülüyor

KÖMÜR ÇIKARTILAN İÇİ SU DOLU KUYUYA DÜŞTÜ

Olay bugün sabah saatlerinde, Balveren Beldesi yakınlarında bulunan eski kömür ocakları bölgesinde meydana geldi. Bölgede bulunan kendilerine ait malzemeleri almayan giden Abdurrahman Tunç, kardeşi Ömer Tunç ile İdris İnal, daha önce kömür çıkartılan ve içi suyla dolan büyük ve derin kuyuya düştü. Olayın duyulmasından sonra bölgeye ADAF, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

2'si kardeş 3 kişiyi arama- kurturma çalışmaları devam ederken, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da çalışmaların yapıldığı bölgeye geldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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