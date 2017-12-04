İKİZLER, BRAD PİTT'E BENZEMEK İÇİN DEFALARCA AMELİYAT MASASINA YATTI, 160 BİN LİRA HARCADI
21 yaşındaki ikizler, Brad Pitt'e benzemek için bir dizi estetik ameliyat geçirdi. Kardeşler son hallerinden memnun olsalar da operasyonlar pek başarılı geçmiş gibi görünmüyor.
ABD'li ikizler, ünlü oyuncu Brad Pitt'e benzemek için bir dizi estetik ameliyat geçirdi. İkizler bu ameliyatlara kişi başı 15 bin sterlin harcadı.
YEMEK BİLE YİYEMEDİLER
ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan Mike ve Matt Schlepp isimli ikizler, yakışıklı aktöre benzemek için burun, yanak, çene ameliyatları geçirdi. Kardeşler ayrıca bir dizi diş implantı da yaptırdı.Kardeşlerin oldukça zor aylar geçirdiği ve ameliyatlar sonrası uzun bir süre yemek yemekte dahi zorlandıkları öğrenildi.
ESKİ SEVGİLİLERİ AĞLAMIŞ
Matt, "On defa olsa yine yaparım, kesinlikle buna değer. Bu benim kesinlikle daha fazla kızı tavlamamı sağladı." deyip, bir süredir görmediği eski sevgililerin onu görünce ağlamak istediklerini ve bunun kendini çok iyi hissettirdiğini ekledi.
"DÜNYANIN TEPESİNDE GİBİYİM"
Mike ise "Şu an olduğum kadar mutlu olabileceğimi hiç tahmin etmemiştim, kendimi dünyanın tepesindeymiş gibi hissediyorum" diye konuştu.
İnsanlar ise onlarla aynı görüşte değil. Kardeşlerin harcadıkları para ve çektikleri zorluklar sonucunda benzemek istedikleri Brad Pitt ile hiçbir alakaları olmadığını düşünenler çoğunlukta.
İkizler, Angelina Jolie'ye benzemek için pek çok ameliyat geçiren ve son haliyle herkesi şaşkınlığa sürükleyen İranlı Sahar Tabar isimli kadınını akıllara getirdi.
Kaynak: haberinburada
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