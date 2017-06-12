TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bir içtüzük komisyonu oluşturulması girişiminin başarısız olmasının ardından iktidar partisi, içtüzük değişikliği için tüm partilerin katılımıyla bir değişiklik imkânı kalmadığı gerekçesiyle kendi yolundan yürümeye karar verdi.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın bir içtüzük komisyonu oluşturulması girişiminin başarısız olmasının ardından iktidar partisi, içtüzük değişikliği için tüm partilerin katılımıyla bir değişiklik imkânı kalmadığı gerekçesiyle kendi yolundan yürümeye karar verdi. AK Parti, uzlaşma arayışından sonuç çıkmaması nedeniyle kendi içtüzük teklifini hayata geçirmeyi deneyecek.







AK Parti, Anayasa değişikliği doğrultusunda yapılması gereken uyum düzenlemelerinin yanı sıra içtüzükte Meclis çalışmalarını yavaşlatan hükümlerin ayıklanmasıyla ilgili tartışmayı yeniden gündeme taşıyacak. 2001 yılında benzer bir paketin Meclis'teki görüşmeleri sırasında çıkan tartışmalar DYP Milletvekili Fevzi Şıhanlıoğlu'nun ölümüyle sonuçlanınca, paketin görüşmeleri yarım kalmıştı.







kaynak:hürriyet