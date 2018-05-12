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İktidara yaranacağım derken sosyal medyanın diline düştü

İKTİDARA YARANACAĞIM DERKEN SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Verdiği röportajda Türkiye'nin özgür bir ülke olduğuna vurgu yapan Yavuz Bingöl'ün bunu örneklendirirken "Türkiye'de yere tükürebiliyoruz" ifadesini kullanması sosyal medyada gündem oldu.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 15:10
Puan Ver : İktidara Yaranacağım Derken Sosyal Medyanın Diline Düştü(10/10)6

Ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün Sabah gazetesine verdiği röportajdaki sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"BURADA YERE TÜKÜREBİLİYORUZ"

Zaman zaman gündeme ilişkin çıkışlarıyla adından söz ettiren Bingöl, Sabah gazetesine verdiği röportajda "Orada yere tüküremezseniz, burada tükürüyorsunuz, kırmızı da geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz. Burada iktidar, yasal bir düzenleme yaptığında ayağa kalkıyoruz. Herkes kurallara, yasaya uyacak. Biz fazla özgür bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı. Ünlü türkücünün bu sözleri Twitter'da gündem oldu.

Yavuz Bingöl'e yönelik tepkilerden bazıları;

"BİR-İKİ TANE DAHA TAYYİP ERDOĞAN ÇIKSAYMIŞ..."

Açıklamalarının devamında Türkiye'nin bölgenin en önemli gücü olduğunu vurgulayan Bingöl, "Bölgenin en önemli gücüyüz, bizden çok şey bekliyor devletler. Suriyeli mültecilere, 3 milyon insana kucak açmışız. Niye? Çünkü Osmanlı'dan gelen öyle bir geleneğimiz var. Onlarca farklı görüşü 600 yıl kardeşçe yaşatmışız içimizde. Bu millet hiçbir zaman Irak, Suriye gibi olmaz. Bu ülke bizim; çakıl taşını bile kimseye vermeye niyetimiz yok. Bu coğrafyada bir-iki tane daha Tayyip Erdoğan çıksaymış, daha kuvvetli bir coğrafya olurmuş. İran'da, Pakistan'da da onun gibi bir lider olsaydı; Amerika ve İngiltere gibi emperyal güçler bu kadar kolay at oynatamazmış" şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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