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il başkanlarına talimat verdi: boş laf etmeyin!

İL BAŞKANLARINA TALİMAT VERDİ: BOŞ LAF ETMEYİN!

CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasinin savunulması konusunda öncünün CHP olduğunu söyleyerek, "Ezberlerini bozduk. Bilgiye dayalı konuşacağız, boş laf etmek yok" dedi.

Tarih : 28 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : İl Başkanlarına Talimat Verdi: Boş Laf Etmeyin!(10/10)10


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kayseri'de CHP İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu, il başkanlarını uyardı. Kılıçdaroğlu, İl başkanları bilgiye dayalı muhalefet yapmalı. Neleri de yapacağımızı anlatmalı, bilgiye dayalı konuşacağız, boş laf etmek yok ' dedi.



Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:



"BU ÜLKENİN 5 BÜYÜK SORUNU VAR"



"Kayseri'nin cazibe merkezi olmasını heyecanla izledik. İşsizlik Anadolu'nun nasıl her kentinde varsa Kayseri'de de var. Ülkenin 5 temel sorunu var. Eğitim, Dış politika, toplumsal barış, demokrasi ve ekonomi. Bu 5 sorun iç içe geçen sorunlardır.



"NASIL İŞ BULACAK BU ÇOCUKLAR?"



Türkiye'nin gündeminde olan birinci sorun eğitim sorunudur. 16 yılda 14 kez eğitim politikasını değiştiren bir ülke var mıdır? Bizim çocuklarımız kobay mı, denek mi? 16 yılda 14 sefer strateji değiştiriyorsan ne olacak bu çocuklar? Çocuğumuza bakın, hangi liseye gideceğini, hangi sınava gireceğini bilmiyor. Okulları nitelikli, niteliksiz diye ikiye ayırdılar. Hangi anne çocuğunu niteliksiz okula göndermek ister? 2017'de 2 milyona yakın çocuk okula gitmemiş. Nasıl iş bulacak bu çocuklar? 41 ülke arasında Türkiye, en kalitesiz eğitimin verildiği ülke konumuna getirildi. Daha neyi vaat ediyorsun? 16 yıldır yurt sorunun çözemediler.



İL BAŞKANLARINA UYARI: BOŞ LAF ETMEK YOK



İl başkanları bilgiye dayalı muhalefet yapmalı. Neleri de yapacağımızı anlatmalı. Bilgiye dayalı konuşacağız, boş laf etmek yok. Demokrasinin öncüsü CHP'dir. Ezberlerini bozduk."



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Kaynak: haberinburada

 






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