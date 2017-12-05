Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun 19 Aralık'ta ilaca zam uygulanacağını açıklamasının ardından yine stokçular zaman kaybetmeden harekete geçti. Stok yapan depo ve ilaç firmaları hastayı mağdur etmek pahasına eczanelere ilaç vermemeye başladı.

DEPOLARDA İLAÇ YOK

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, "Zam gelecek ilaçlar eczanelerde ve ecza depolarında bulunmuyor. Fiyatı düşecek ürünlerse piyasada rahatlıkla bulunabiliyor. Firmalar fiyatı artacak ilaçları piyasaya ya daha az miktarda veriyor ya da hiç vermiyor" diye konuştu.

Eczacı Rana Kuzgun ise, her zam dönemi ilaç bulma sıkıntısı yaşadıklarını, hastaya bu durumu anlatmakta güçlük çektiklerini söyledi. Kuzgun, "Biz stok yapamayız. Her işlemimiz Medula sistemi ile kayıt altında. Ancak bu stok sorunu yüzünden hem hasta hem de biz mağdur oluyoruz" dedi. Kuzgun, bulunamayan ilaçların içinde antibiyotik ve ağrı kesicilerin yanı sıra kanser ve kan ilaçlarının da bulunduğuna dikkat çekti.

STOKA KARŞI YASAL İŞLEM

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'ndan da stokçulara karşı uyarı geldi. Bakanlığın yaptığı yazılı açıklamada, "İlaç Takip Sistemi üzerinden eczane ve ecza depolarının ilaç stoklarının takibi yapılmaktadır. Tespit edilen eczane ve depolar hakkında kurumumuz tarafından yasal işlem yapılmaktadır. Tedarik sorunu olması halinde gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmaktadır" denildi.

2018'DE YARISININ FİYATI DÜŞECEK

Döviz kurlarındaki artışa rağmen bazı ilaç fiyatlarında ise düşüş olacak. 19 Aralık'tan itibaren 917 ilacın fiyatı düşecek. Sağlık Bakanlığı, 2004'ten bu yana ilaç alımlarında, referans fiyat sistemi ile ilaç fiyatlarını belirliyor. Bu sayede, dünyada satılan en uygun fiyat, referans olarak belirleniyor.

İthal ilaçlarla ilgili en büyük sıkıntı dövizde yaşanan artışa bağlı olarak kur farkından kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı kur değişimine bağlı olarak ilaç stoku yapılmasını önlemek için ise denetim başlattı. Safure CANTÜRK/ ANKARA

FİRMALAR STOKÇULUK YAPIYOR

TEB Başkanı Erdoğan Çolak ise, eczacıların elinde ilaç olduğu halde ilacı vermemesinin suç olduğunu, stok konusunun eczacılar üzerinden yürütülmesinin büyük bir hata olduğunu söyledi. Çolak, "İlaç şirketleri yüzbinlerce, depolar da binlerce kutuyu bekleterek bu işten kâr edebilirler, önlerinde bir engel yok. Ama suç eczacıya atılıyor" diye konuştu. Kaynak: Sabah

Kaynak: haberinburada