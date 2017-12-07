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İlaca Çifte Zam Geliyor

İLACA ÇİFTE ZAM GELİYOR

915 kalem ilaçta fiyatları iki ay içerisinde iki kez zamlanacak. Önce kaynaktaki satış fiyatı ardından kur farkı ilaç fiyatlarına yansıyacak.

Tarih : 07 Aralık 2017, 13:50
Puan Ver : İlaca Çifte Zam Geliyor(7/10)3

Türkiye'de 915 kalem ilacın fiyatı 19 Aralık'ta yüzde 16,37 oranında artacak. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun yayınladığı listelere göre bin 325 kalem ilacın fiyatı değiştirilmezken 962 kalem ilacın fiyatı ise yüzde 14,03 oranında düşecek. Bu artışlar ilaçların kaynağındaki satın alma bedellerindeki yükselişten kaynaklanacak.

YENİ YILDA YAPILACAK ZAM YÜZDE 20'Yİ BULACAK

Habertürk'den Yavuz Barlas'ın haberine göre, asıl zam yeni yılda yapılacak. Buradaki artış oranı ise yüzde 20'yi bulacak. Sağlık Bakanlığı bu zamları yapıp yapmamayı şubat ortasında kararlaştıracak. Zam öncesinde ise yine stok tartışmaları gündeme damgasını vurdu. Gözler ilaç deposu ve üreticilerine çevrilirken zam gelecek ilaçların eczanelerde ve ecza depolarında bulunmadığı fiyatı düşecek ürünlerin ise piyasada rahatlıkla temin edildiği iddia edildi.

SON 1 YILDAKİ ZAMLAR

Peki son 1 yılda ilaç fiyatları ne kadar arttı. Yıllık enflasyonun yüzde 12.98 olduğu kasım ayı itibarıyla ilaç fiyatları 1 yılda yüzde 14.6 arttı. TÜİK'in enflasyon sepeti için takip ettiği ilaç fiyatları kutu başına ortalama 10 TL 35 kuruş oldu.

Son 3 yıldaki artış ise Sağlık Bakanlığı'nın uygulamaya koyduğu fiyat belirleme sistemi sayesinde yüzde 2.5 gibi düşük bir oranda kaldı ancak son 10 yıla bakıldığında ilaç fiyatlarındaki artış rekor düzeyde. 10 yılda TL bazında fiyat artışı yüzde 142. Yani yıllık ortalama artış yüzde 14'leri aşmış durumda.

İKİNCİ ZAM ŞUBAT AYINDA

Türkiye'de ithal ilaç oranı yüzde 60'lar mertebesinde. Bu oran kutu bazında ise yüzde 25. Toplam ithalat ise 4.5 milyar dolar. Türkiye'de maliyet-kâr temeline dayanan ilaç fiyatlandırma sistemi, 2004'te yayımlanan Fiyat Kararnamesi ile değiştirilerek "Referans Fiyat Uygulaması" başlatılmış, "Yunanistan, İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz" referans alınan ülkeler olarak belirlenerek, bu ülkeler arasındaki en düşük fiyat "gerçek kaynak fiyat" olarak kabul edilmişti. Son olarak da Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikle, yapılan fiyat değişimleri yılda ikiden bire düşürülmüştü. Bu yıl da zam 19 Aralık'ta yürürlüğe girecek. İlaç fiyatlarındaki artışı yurtiçi üretimde en başta girdi maliyetleri etkiliyor. İthalatta ise doğrudan kur seviyesi belirleyici oluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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