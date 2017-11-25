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İlahiyat mezunlarına müjde! Öğretmen olmalarının yolu yeniden açılıyor

İLAHİYAT MEZUNLARINA MÜJDE! ÖĞRETMEN OLMALARININ YOLU YENİDEN AÇILIYOR

Bozdağ, Danıştayın ilahiyat fakültesi mezunlarıyla ile ilgili kararına ilişkin, "İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz" dedi.

Tarih : 25 Kasım 2017, 21:40
Puan Ver : İlahiyat Mezunlarına Müjde! Öğretmen Olmalarının Yolu Yeniden Açılıyor(5/10)1

İlahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmasının önünü kapatan Danıştay kararına hükümetten ilk tepki geldi. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Danıştayın, ilahiyat fakültesi mezunlarının öğretmen olmasını engelleyen kararıyla ilgili çok açık konuştu:

"KİMİN ÖĞRETMEN OLACAĞINA DANIŞTAY KARAR VEREMEZ"

Mahkemenin işi mi bu? Kimin öğretmen olacağına Danıştay karar veremez, idare mahkemeleri karar veremez. Yasayla düzenlenebilir, yasa da yasanın verdiği yetkilerle idare bunu düzenleyebilir. Eğer bir ülkede kimin ne olacağına mahkemeler karar vermeye kalkarsa, orada hukuk devletinden bahsedemeyiz.

"DANIŞTAY, YETKİSİNİ AŞARAK HUKUKA AYKIRI DAVRANMIŞTIR"

Maalesef Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu yerindelik denetimi yapmış, yetkisini aşarak, müdahale etmememesi gereken bir alana, hukuka aykırı bir şekilde müdahale etmiştir. Kimlerin nerede öğretmen olacağının kararını Milli Eğitim Bakanlığı verir ya da yasanın kurallarına göre yapılır. Mahkeme ve Danıştay yerindelik denetimi yapmıştır. Anayasaya göre yerindelik denetimi yapamaz.

"İLAHİYAT MEZUNLARININ ÖĞRETMENLİK HAKKININ ALINMASINA İZİN VERMEYİZ"

İlahiyat mezunlarının öğretmenlik haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyiz. Bu konudaki değişiklik neyse bunu yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla ve Milli Eğitim Bakanımızla bu konu istişare edilmiştir. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir yasal düzenleme yapacağız ve bu haksızlığı ortadan kaldıracağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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