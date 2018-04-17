İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ve İstanbul ve yurt dışına çıkma yasağı aldı.

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKLA YARGILANIYORDU

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eliaçık ve avukatı katıldı. Duruşmada, Eliaçık'ın esas hakkındaki savunmasını yapmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, Eliaçık'a, Demokratik İslam Kongresi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı ve internet sitesinde yayınlanan konuşmasındaki sözleri nedeniyle "silahlı terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

İSTANBUL VE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI

Mahkeme, cezada indirim maddeleri uygulamazken, Eliaçık hakkında yurt dışı ve İstanbul dışına çıkış yasağı ile haftada 2 gün imza atmak koşuluyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: haberinburada