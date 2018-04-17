İLAHİYATÇI İHSAN ELİAÇIK 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ve İstanbul ve yurt dışına çıkma yasağı aldı.
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, "silahlı terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAKLA YARGILANIYORDU
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Eliaçık ve avukatı katıldı. Duruşmada, Eliaçık'ın esas hakkındaki savunmasını yapmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.
6 YIL 3 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Mahkeme, Eliaçık'a, Demokratik İslam Kongresi tarafından düzenlenen konferansta yaptığı ve internet sitesinde yayınlanan konuşmasındaki sözleri nedeniyle "silahlı terör örgütünün propagandasını" yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
İSTANBUL VE YURT DIŞINA ÇIKMA YASAĞI
Mahkeme, cezada indirim maddeleri uygulamazken, Eliaçık hakkında yurt dışı ve İstanbul dışına çıkış yasağı ile haftada 2 gün imza atmak koşuluyla adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık İhsan Eliaçık'ın bir internet sitesinde yer alan yazılarında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı savunularak, sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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