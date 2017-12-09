İLBER HOCA'DAN TRUMP KEHANETİ: YAKIN ZAMANDA GİDECEK!
Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD'nin Kudüs kararını eleştirerek, "Şimdi Trump denen bir herif çıktı. Oldukça lokal düşünen, büyük hırsları olan birisi. Çılgın biri ve yakın zamanda da gidecektir" dedi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD'nin Kudüs kararını eleştirerek Trump ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Trump'ın büyük hırslara sahip olduğunu söyleyen Ortaylı, "Trump, yakın zamanda gidecektir" dedi.
"KUDÜS BİZİM ELİMİZDEN ÇIKTI ÇIKALI HİÇ HUZUR OLMADI"
Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kitap Fuarı'nın onur konuğu ünlü tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ilgili sorulan soruyu cevaplayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kudüs önemli bir mevzu. Soğukkanlı olun, gösteri yapan yine yapsın. Küdüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı. 1947'de Kudüs'ün sur içi alınamadı. Şehrin dışındaydılar ve orada kaldılar. Ama 1967 cenginden sonra içeri girdiler. Başladılar sonra etrafını örmeye. İsrail daha sonra Kudüs bizim ebedi başkentimiz diye bir kanun çıkardı. Bu kanunu dünya tanımadı.
"TRUMP YAKIN ZAMANDA GİDECEKTİR"
Şimdi Trump denen bir herif çıktı. Anlaşılan ortalığı karıştırmak istiyor. Buna Avrupa da İslam Ülkeleri gibi karşı çıkıyor. Bu Trump oldukça lokal düşünen, büyük hırsları olan birisi. Çılgın biri ve yakın zamanda da gidecektir. Kudüs meselesi kritik bir sorun, milletlerarası gösterilerle çözülmez. Bunun arkasından başka şeylerde gelebilir. Yahudiler bu konuda ısrar edebilir" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Filistin'den Tarihi Karar! Abd İle Barış Görüşmelerini Askıya Aldı
- Aşırı Dozdan Ölen Sevgilisiyle Cinsel İlişkiye Girdi, Suçlu Bulundu
- Bahçeli, Chp'yi Pkk İle Bir Tutup Çok Ağır Konuştu: İhanet Taşeronları
- Tatyana'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı
- Sebebi Çok Acı! Deniz Kızı Gibi Doğdu, Doğumdan Dört Saat Sonra Hayatını Kaybetti
EKONOMİ HABERLERİ
- Senegal'de İnşa Edilen 575 Milyon Euroluk Havalimanını Türkler İşletecek
- Et Konseyi Büyük Tehlikeyi Açıkladı: 3 Bin Liraya Çalışacak Çoban Bulamıyoruz
- Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
- 3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
- Eşinin Bileziklerini Bozdurup Şirket Kurdu, Şimdi 6 Ülkeye İhracat Yapıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Mısır'ın Casusluk Oyunu! Gözaltına Alınanların Hepsi Mısırlı, Müslüman Kardeşler Üyesi Bile Değiller
- Protestolara Damga Vuran Fotoğraf! Direniş Ve Korku Aynı Karede
- Irak Başbakanı İbadi: Deaş'la Savaş Sona Erdi
- Hindu Adam, Sevdiği Kızla Evlenip Onu Müslüman Yapan Adamı Yakarak Öldürdü
- Ülkelerin Başkentleri Nasıl Seçilir Ve Neleri Temsil Eder?
Bu Haberle İlgili Yorumlar