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İlber Hoca'dan Trump Kehaneti: Yakın Zamanda Gidecek!
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İlber Hoca'dan Trump kehaneti: Yakın zamanda gidecek!

İLBER HOCA'DAN TRUMP KEHANETİ: YAKIN ZAMANDA GİDECEK!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD'nin Kudüs kararını eleştirerek, "Şimdi Trump denen bir herif çıktı. Oldukça lokal düşünen, büyük hırsları olan birisi. Çılgın biri ve yakın zamanda da gidecektir" dedi.

Tarih : 09 Aralık 2017, 18:30
Puan Ver : İlber Hoca'dan Trump Kehaneti: Yakın Zamanda Gidecek!(6/10)2

Prof. Dr. İlber Ortaylı, ABD'nin Kudüs kararını eleştirerek Trump ile ilgili ilginç bir yorumda bulundu. Trump'ın büyük hırslara sahip olduğunu söyleyen Ortaylı, "Trump, yakın zamanda gidecektir" dedi.

"KUDÜS BİZİM ELİMİZDEN ÇIKTI ÇIKALI HİÇ HUZUR OLMADI"

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 2.'si düzenlenen Kitap Fuarı'nın onur konuğu ünlü tarihçi, yazar, akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı oldu. Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını ilgili sorulan soruyu cevaplayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Kudüs önemli bir mevzu. Soğukkanlı olun, gösteri yapan yine yapsın. Küdüs bizim elimizden çıktı çıkalı hiç huzur olmadı. 1947'de Kudüs'ün sur içi alınamadı. Şehrin dışındaydılar ve orada kaldılar. Ama 1967 cenginden sonra içeri girdiler. Başladılar sonra etrafını örmeye. İsrail daha sonra Kudüs bizim ebedi başkentimiz diye bir kanun çıkardı. Bu kanunu dünya tanımadı.

"TRUMP YAKIN ZAMANDA GİDECEKTİR"

Şimdi Trump denen bir herif çıktı. Anlaşılan ortalığı karıştırmak istiyor. Buna Avrupa da İslam Ülkeleri gibi karşı çıkıyor. Bu Trump oldukça lokal düşünen, büyük hırsları olan birisi. Çılgın biri ve yakın zamanda da gidecektir. Kudüs meselesi kritik bir sorun, milletlerarası gösterilerle çözülmez. Bunun arkasından başka şeylerde gelebilir. Yahudiler bu konuda ısrar edebilir" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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