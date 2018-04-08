İLBER ORTAYLI E-DEVLET SOY AĞAZI ÜZERİNDEN İNSANLARI İTHAM EDENLERE SERT ÇIKTI: ZİHİNDEN GERİLER
E- Devlet soy ağacında neden 1854'ten geriye gidilmediğini anlatan ortaylı, bunun üzerinden insanların soylarını itham edenlere "Cahildirler, zihinden geridirler!" sözleriyle tepki gösterdi.
E-Devlet soy ağacında neden 1854'ten geriye gidilemediğini açıklayan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bu zaaftan faydalanıp, insanların soyları üzerinde konuşanlar hem cahildir hem zihinleri geridir."
OSMANLI, İNSANLARIN DİLİNE DİNİNE DOKUNMADI
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türklerin Serüveni" konulu söyleşide konuştu.
Türklerin çok asil bir millet olduğunu ve bunun dünya tarihçileri tarafından her zaman kabul gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Ortaylı, Osmanlı döneminde ele geçirilen topraklarda, insanların dili ve ırkına dokunulmadığı için birçok Avrupa ülkesinin soyunu kaybetmediğini de ifade etti.
"SOYSUZ BİR MİLLET DEĞİLİZ, KAYIT TUTMAYAN BİR MİLLETİZ"
Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda yapmış olduğu konuşmada Türk milletinin soyunun asil olduğunu ancak kayıt altına alınmadığını belirterek "Nüfus kayıtlarımızın ne kadar zayıf olduğu son olaylarda görülüyor. Herkese bir şecere çıkarıyorlar. Kimse 1854'ten geri gidemiyor ama bu demek değil ki soysuz bir milletiz. Hayır, sadece kayıt tutmayan bir milletiz. Onun için bu zaaftan faydalanıp, insanların soyları üzerinde konuşanlar hem cahildir hem zihinleri geridir." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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