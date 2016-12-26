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ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ AÇILIYOR


ILGAZ 15 TEMMUZ İSTİKLAL TÜNELİ AÇILIYOR
Tarih : 26 Aralık 2016, 13:24
Puan Ver : Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılıyor(9/10)10



Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Orman ve Su İşleri Bakanlığı toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda alçak terör örgütü DEAŞ'ın kahpe saldırısıyla şehit düşen Mehmetçiklere Allah'tan rahmet dileyerek,




"Ailelerinin acılarını paylaşıyoruz, milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Acımız büyük ama öfkemiz daha büyük. Kararlılığımız da bir o kadar büyük.




Kim hangi alçak hangi alçak hesabı yaparsa yapsın 79 milyonun kardeşliğini, birliğini beraberliğini bozamayacak. Şu toplu açılışımız da bu kararlılığını bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.




Bu yıl içerisinde Türkiye'nin dev eserlerinin hizmete alındığını anlatan Yıldırım, "Bütün bunlar şunu gösteriyor, alçak terör örgütleri şer odakları ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar Türkiye, bu aziz millet medeniyet yolculuğundan asla dönmeyecektir. Ülkemize birçok eser kazandırıyoruz. Bu yolda hiçbir engel tanımıyoruz. Türkiye'yi durdurmak isteyen içeride ve dışarıdaki ihanet odaklarının yaptıklarına zerre kadar itibar etmiyoruz.




Asla pabuç bırakmıyoruz. Terörün arzuladığı şey, hayatı yavaşlatmak ve insanların moralini bozmak. Terörden korkmayacağız, terörü korkutacağız. Terörle mücadelede kararlılığımızı artırarak devam ettireceğiz. Onlar istiyorlar ki Türkiye frene bassın, geri vitese taksın. Hayır, hayata kasteden bu alçakların tuzağına düşmeyeceğiz. Hayatın bütün alanlarında emek ve değer üretmeye devam edeceğiz. Kalkınma, refah yolunda Türkiye'nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda emin adımlarla yolculuğumuzu sürdüreceğiz" diye konuştu.



 



kaynak:habertürk













Etiketler: Ilgaz  15  Temmuz  İstiklal  Tüneli  Açılıyor    haber

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