

Kastamonu'nun Ilgaz Dağı Hacet Tepesinde incelemelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Metehan Keleş tarafından 60 milyon yıllık deniz fosili bulundu. 2 bin 500 rakımda ve denize 90 kilometre uzaklıkta bulunan deniz fosili, Kastamonu'da en yüksek rakımda bulunan fosil olma özelliğini taşıyor.



60 MİLYON YIL ÖNCE SULAR ALTINDAYDI



Ilgaz Dağı Hacet Tepesine düzenlediği bir gezide deniz fosillerine rastladığını söyleyen Jeoloji Mühendisi Metehan Keleş, Ilgaz Dağının en yüksek noktasının Büyük Hacet Tepesi olduğunu ifade ederek, "Bu tepe yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğindedir ve kireçtaşlarından oluşmaktadır. Beyaz renkli olarak tüm bölgeden görülebilmektedir. Bu bölge doğal güzelliklerinin yanı sıra çok önemli jeolojik miraslar barındırmaktadır. Bunlardan en önemlileri deniz canlısı fosilleridir. Bu fosillerin yaşı yapılan araştırmalarda 55 ile 60 milyon yıl öncesine kadar dayanmaktadır. Tabii ki burada merak edilen konu, bu canlıların bu yükseklikte nasıl bulunduğudur. Denizden bu kadar uzakta 2 bin 500 metre rakımda nasıl buraya yerleştiğidir. Bunun açıklamasını yapacak olursak 60 milyon yıl önce bu bölge sular altındaydı diyebiliriz. Bu bölgede yaklaşık olarak 0 ila 200 metre derinliğinde şelf alanı vardı. Bu şelf alanında gördüğünüz deniz fosilleri orada yaşamaktaydılar. Kireçtaşı oluşumu sırasında deniz tabanına düşüp orada taşlaşarak günümüze kadar geldiler. Bu serüvende bizlere çok önemli kayıtlar bıraktılar. Özellikle bu bölgede ve bu yükseklikte deniz canlıların yaşaması oldukça merak uyandırıyor. 60 milyon yıldan günümüze kadar olan süreçte tektonik etkiler sonucunda bölgenin yükselmesi ve bu bölgenin tekrardan şekillenmesi sonucunda günümüzde bu fosilleri görebiliyoruz" dedi.



Kastamonu'nun denize uzaklığının 90 kilometre olduğunu hatırlatan Keleş, "Ilgaz Dağında bu fosillerin bulunduğu Hacet Tepesinin rakımı 2 bin 500 metredir. Bu fosiller insanoğlundan çok daha eski olduğu yani yaklaşık olarak 60 milyon yıl yaşında olduğunu, taş olarak görülen fakat dünya tarihi hakkında bizim için çok fazla hikayeler barındıran fosiller olduğunu söyleyebiliriz. Bu canlıların bulunması, o bölgenin jeolojik olarak yaşı, tarihi hatta bölgenin oluşumu hakkında bize bilgi vermektedir.







kaynak:sabah