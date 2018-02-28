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İlginç çözüm! Fuhuş sokağa taşınca cinsel ilişki kabinleri inşa edildi

İLGİNÇ ÇÖZÜM! FUHUŞ SOKAĞA TAŞINCA CİNSEL İLİŞKİ KABİNLERİ İNŞA EDİLDİ

İsviçre sokaklarında araba içinde fuhuş artınca, Zürih Belediyesi cinsel ilişki kutuları inşa etti. Arabayla girilen ahşap kabinler, aynı zamanda yetkililer için fuhuşun kontrolünü de mümkün kılıyor.

Tarih : 28 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : İlginç Çözüm! Fuhuş Sokağa Taşınca Cinsel İlişki Kabinleri İnşa Edildi(10/10)6

İsviçre'de fuhuşun şehir merkezlerine yayılmış olması, yöneticileri bu konuda adım atmaya mecbur bıraktı. Zürih'in dış mahallelerinden birinde cinsel ilişki kutuları inşa edildi.

SOKAKTA FUHUŞ ARTINCA ÇÖZÜM ARANDI

Para karşılığında cinsel ilişkiye girmek isteyen erkekler, arabalarına aldıkları hayat kadınları ile bu kutuların içine giriyor ve burada kadınlarla ilişkiye giriyorlar. Son yıllarda merkezi yerlerde araba içinde cinsel ilişkiye giren insan sayısının artması vatandaşları rahatsız etmeye başlayınca, bu yöntem ile olaya çözüm bulunmaya çalışıldı.

KADINLAR İÇİN PANİK BUTONU VAR

Proje sayesinde hayat kadınlara yetkililerin ulaşımı ve kontrolü de sağlanmış oluyor. Aynı zamanda kabinlerde bulunan panik butonları sayesinde, kadınların güvenliği de sağlanıyor.

MALİYETİ 1 MİLYON EURO

Bu kabinlerin yakınındaki destek merkezleri de hayat kadınlarına yardımcı olmaya çalışıyor. Tesisin maliyetinin 1 milyon euro olduğu açıklanırken, tesisin başarılı olması durumunda yaygınlaştırılması düşünülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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