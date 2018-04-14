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İlhan Cavcav'a Özenen Mısır Takımı Zamalek, 4 Yılda 23 Teknik Direktör Değiştirdi
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İlhan Cavcav'a Özenen Mısır Takımı Zamalek, 4 Yılda 23 Teknik Direktör Değiştirdi

İLHAN CAVCAV'A ÖZENEN MISIR TAKIMI ZAMALEK, 4 YILDA 23 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Mısır'ın ünlü kulübü Zamalek, son 4 yılda adeta bir teknik direktör öğütme makinesine dönüştü. Zamalek, bu performansıyla Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ı hatırlattı.

Tarih : 14 Nisan 2018, 14:20
Puan Ver : İlhan Cavcav'a Özenen Mısır Takımı Zamalek, 4 Yılda 23 Teknik Direktör Değiştirdi(5/10)1

Mısır futbolunda teknik direktör çılgınlığı dikkat çekiyor. Ülkenin tanınan kulüplerinden Zamalek, son 4 yılda tam 23 farklı teknik adamla çalıştı.

Hiçbir şekilde teknik direktör istikrarı yakalayamayan Zamalek, son olarak teknik direktör Ehab Galal, 3 maçlık yenilgi sonrası kovuldu.

23. HOCAYI KOVDU

Nisan 2014'te kulüp başkanlığına gelen Mortada Mansour, 23. Hocasını kovdu. Son olarak Al Ittihad'a 2-1 kaybeden Zamalek'te bu gelişmeler canları sıkmaya devam etti.

Ocak ayında göreve gelen Galal sadece 3 ayda görevinden oldu. Şu anda Mısır Ligi'nde üçüncü sırada olan Zamalek, lider Al Ahli'nin 25 puan gerisinde bulunuyor.

İLHAN CAVCAV 41 HOCAYLA ÇALIŞMIŞTI

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden İlhan Cavcav, 35 yıllık görev süresinde 41 farklı teknik direktör ile çalışmıştı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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