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ilhan mansız'ın berna'ya teklifi herkesi mest etti

İLHAN MANSIZ'IN BERNA'YA TEKLİFİ HERKESİ MEST ETTİ

Survivor'da sempatisiyle büyük beğeni toplayan İlhan Mansız elenmeden önce Berna ile yarıştığında bakın Berna'ya ne demiş

Tarih : 21 Haziran 2017, 12:52
Puan Ver : İlhan Mansız'ın Berna'ya Teklifi Herkesi Mest Etti(9/10)11


Survivor Panoroma programında Hakan Hatipoğlu, İlhan Mansız'la ilgili tüyleri diken diken bir gerçeği açıkladı.



Hakan Haitpoğlu, Kıbrıs finalleri öncesi yarışmaya veda eden eski futbolcu İlhan Mansız'ın Survivor'da geçtiğimiz günlerde elenen Bernan Keklikler'e duygulandıran bir teklifte bulunduğunu söyledi.



CANLI YAYINDA AÇIKLADI



Hakan Hatipoğlu, dün Survivor Panoroma'ya katılan Berna Keklikler'in kuliste sohbet ederken kazandığı araba ödülünü ne yapacağı konusundaki görüşlerini söylerken önemli bir itirafta bulunduğunu söyledi.



 



kaynak:posta








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