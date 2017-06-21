İLHAN MANSIZ'IN BERNA'YA TEKLİFİ HERKESİ MEST ETTİ
Survivor'da sempatisiyle büyük beğeni toplayan İlhan Mansız elenmeden önce Berna ile yarıştığında bakın Berna'ya ne demiş
Survivor Panoroma programında Hakan Hatipoğlu, İlhan Mansız'la ilgili tüyleri diken diken bir gerçeği açıkladı.
Hakan Haitpoğlu, Kıbrıs finalleri öncesi yarışmaya veda eden eski futbolcu İlhan Mansız'ın Survivor'da geçtiğimiz günlerde elenen Bernan Keklikler'e duygulandıran bir teklifte bulunduğunu söyledi.
CANLI YAYINDA AÇIKLADI
Hakan Hatipoğlu, dün Survivor Panoroma'ya katılan Berna Keklikler'in kuliste sohbet ederken kazandığı araba ödülünü ne yapacağı konusundaki görüşlerini söylerken önemli bir itirafta bulunduğunu söyledi.
kaynak:posta
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