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İlik kanseri nedeniyle hayatını kaybeden futbolcu, toprağa verildi

İLİK KANSERİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBEDEN FUTBOLCU, TOPRAĞA VERİLDİ

Kayseri'de 3 yıldan beri tedavi gördüğü ilik kanserine yenik düşen 20 yaşındaki amatör futbolcu Hakan Güngör toprağa verildi.

Tarih : 14 Mart 2018, 16:40
Puan Ver : İlik Kanseri Nedeniyle Hayatını Kaybeden Futbolcu, Toprağa Verildi(8/10)4

Kayseri'de 3 yıldan beri ilik kanseriyle mücadele eden amatör futbolcu Hakan Güngör, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Hakan Güngör için Hunat Camisinde tören düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Musa Soykarcı, Türkiye Faal Futbol Hakem ve Gözlemciler Derneği Kayseri eski Şube Başkanı Fahri Aksoy, takım arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

GALATASARAY DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Genç yaşta hayata veda eden Güngör'ün tabutunun üstünde yer alan Galatasaray kapşonu ve Hacılar Erciyesspor'da giydiği 10 numaralı forma da dikkat çekti.

Kılınan namazın ardından genç futbolcu Güngör, Gesi-İldem Mezarlığında gözyaşları içinde toprağa verildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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