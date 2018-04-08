Ilımlı İslam Açıklamasıyla Gündemde Olan Suudi Arabistan'daki İskambil Şampiyonası Tepki Çekti
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Ilımlı İslam Açıklamasıyla Gündemde Olan Suudi Arabistan'daki İskambil Şampiyonası Tepki Çekti

ILIMLI İSLAM AÇIKLAMASIYLA GÜNDEMDE OLAN SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ İSKAMBİL ŞAMPİYONASI TEPKİ ÇEKTİ

Suudiler, Riyad'da iskambil şampiyonası düzenledi. 4 bini aşkın yarışmacının katıldığı şampiyona, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

Tarih : 08 Nisan 2018, 01:30
Puan Ver : Ilımlı İslam Açıklamasıyla Gündemde Olan Suudi Arabistan'daki İskambil Şampiyonası Tepki Çekti(5/10)1

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Amerika ziyaretinde Orta Doğu'yu yeni bir Avrupa yapacakları söylemişti. Suudiler, Riyad'da iskambil şampiyonası düzenledi.

4 BİN KİŞİ KATILDI

Bir konferans merkezinde düzenlenen şampiyonada, 4 bin 112 kişi büyük ödül için yarıştı.

ÖDÜLLER ÇOK YÜKSEK

Dereceye giren sporculardan; birinciye 500 bin, ikinciye 250 bin, üçüncüye 150 bin, dördüncüye ise 100 bin Suudi Riyali verildi.

Kutsal topraklarda düzenlenen iskambil turnuvası tepkileri de beraberinde getirdi.

Ülkede turnuvaya sosyal medya üzerinden tepki gösterilirken, Müslüman dünyasından da Suudilere tepkiler yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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