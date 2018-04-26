İLK ADAYLIK BAŞVURUSU BAHÇELİ'DEN! İYİ PARTİ ESPRİSİ YAPTI
Son Dakika! MHP Lideri Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı. Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını söyleyerek İYİ Parti esprisi yaptı.
24 Haziran genel seçimlerinde milletvekilliği başvurusunda bulunan ilk genel başkan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını söyledi.
"GEÇMİŞTE İHMAL ETTİĞİMİZ MEDYAYI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ"
MHP Genel Merkezi'nde kurulan milletvekilliği aday adaylığı başvuru merkezine gelerek adaylık başvurusunda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başvurusunu tamamladıktan sonra "Yoğun bir çalışma ortamına gireceğiz. Biz de bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerlerde miting yapacağız. Bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar da biraz kapı aralarsa" dedi.
YSK BAŞKANI: SEÇİM TAKVİMİ BUGÜN AÇIKLANACAK
YSK Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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