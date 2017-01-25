

Dünyanın ilk Dondurulan İnsan olarak bilinen bilim dünyasının en çok merak edilen isimlerinden James Bedford tam 50 yıldır cryo tüpü içinde donmuş halde beklemeye devam ediyor.



Peki geçmişte Dondurulan İnsan yeniden hayata döndürmek mümkün mü? Dondurulmak Bedford'un yaralarını sarar mı? Captain America ve birçok filme ilham kaynağı olan dondurma işlemi önümüzdeki yıllarda birçok tıp alanında kullanılabilir mi? Evet çoğumuzun aklına bu tür sorular geliyor. Kolay değil, bir insan dondurularak adeta yüzyıl atlamış oluyor.



Önce kısaca ilk dondurulan insana bakalım: James Bedford isimli ABD vatandaşı, 12 Ocak 1967'de 73 yaşındayken cryo tüpüne girerek kendini donduran ilk insan olarak tarihe geçti. O günden bu yana tam 50 yıl geçti. (11 gün fazladan elbette) Böbrek kanseri olduğu ve tedaviye cevap vermediği için ölümü beklenen Dr. James Bedford, ileride hastalığa bir çözüm bulunacağı ve dondurulmuş insanları geri döndürmenin bir yolunun keşfedileceği umuduyla, kendi isteği ile cryo tüpüne girmişti. Aynı filmlerdeki gibi kurtuluğu gelecekten bekleyen Bedford'un artık yaşayacak zamanı olmaması ve kaybedecek hiçbir şeyinin olmaması onu bu karara itti. Gerçi düşünüldüğünde iyileşse bile 50 yıl sonraki dünyaya alışmak onun için hiç de kolay olmayacak. Elbette bu tartışılması gerekilen başka mevzular.



James Bedford o günden beri resmen ölü kabul ediliyor ancak tıbben tam anlamıyla ölü olmadığı kesin olarak biliniyor. Organları bozulmadan 50 yıldır cryo tüpünde buz kesmiş halde bekleyen Bedford, donmuş insanları organlara hasar vermeden geri çözmenin bir yolu bulunduğunda, tekrar hayata döndürülmesi umuluyor.. Bilim insanları bu operasyonun sonucunda, Bedford'un organlarının yeniden çalışmasını umuyorlar ancak henüz bilim o düzeyde değil. Yani gönüllü hastamızın çözülmesi için sadece bir değil iki tedavinin de bulunması gerekiyor. Ayrıca kendi sıkıntısına gelecek olursak Bedford'un uyandırılması için böbrek kanserine de kesin çare bulunması gerekiyor. Bedford'u donduran bilimsel topluluk, bu deney için Bedford'u ücretsiz olarak dondurmuştu ancak daha sonra bu yöntem ölümcül hastalar arasında çok popüler oldu ve zengin ama amansız hastalığa yakalanmış pek çok kişi, büyük paralar ödeyerek kendilerini dondurmuştu. Hal böyle olunca geriye sadece beklemek kalıyor. Bakalım bilim filmlerdeki uzak gelecekte gördüğümüz bu tıbbi mucizeyi gerçekleştirebilecek mi?



Bir başka beklenti ise şu yönde: Eğer bilimsel çalışmalar, insanları dondurup tekrar çözmeyi başarabilirse gelecekte bu yöntemle uzak yıldızlara yüzlerce yıl sürecek yolculuklar düzenleyecek uzay kaşiflerinin ortaya çıkması da olası gözüyle bakılıyor. Bakalım zaman bize neleri gösterecek?



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