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İlk gören cansız manken sandı, korkunç gerçek polis gelince anlaşıldı

İLK GÖREN CANSIZ MANKEN SANDI, KORKUNÇ GERÇEK POLİS GELİNCE ANLAŞILDI

İstanbul Bayrampaşa'da 35 yaşındaki Ukrayna uyruklu Olena isimli kadın kaldığı 12. kattaki dairenin balkonuna kendini asarak intihar etti.

Tarih : 25 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : İlk Gören Cansız Manken Sandı, Korkunç Gerçek Polis Gelince Anlaşıldı(7/10)3

Bayrampaşa'da lüks bir sitede Ukrayna uyruklu genç kadının 12. kat balkon korkuluklarına asılı bulundu.

CANSIZ MANKEN SANDILAR

Olay sabah saatlerinde Altıntepsi Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde bulunan 25 katlı lüks sitenin 12. katında meydana geldi. Site sakinleri sabah uyandıklarında balkon korkuluklarında boynundan kemerle asılı bir kadın gördü. İlk başta cansız manken olduğunu düşünen çevredekiler gerçeği anlayınca durumu polis ekiplerine haber verdi.

CESEDE İTFAİYE MERDİVENİYLE ULAŞILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, cesede ulaşılması için siteye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenle 12. kata çıkarak cesedi indirdi. Polis ekipleri intihar ettiğinden şüphelendiği genç kadının Ukrayna uyruklu Olena Tyhly (35) olduğunu belirledi. Genç kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, polis ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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