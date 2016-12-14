Türkiye Ve Rusya Arasında Yeni Tarifeli Seferler Başlayacak
Haleplilerin Bitmeyen Mücadelesi
Cansu Dere: Yalnız Anne Olmak İstemem
Kansere Karşı Yeni Umut
Saddam'ın Kızı İlk Kez Konuştu: O Görüntüleri...
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanına Tutuklama
Şehitler Memleketlerine Uğurlandı
Emekliye Banka Promosyonu Açıklaması
54 Fetö Şüphelisinin Mal Varlıklarına El Konulmasına Karar Verildi
Ryan Babel'in Geliş Tarihi Belli Oldu
Bahçeli'den El Bab Açıklaması
50 Bin Liralık Faizsiz Desteğe 200 Bini Aşkın Başvuru
Can Dündar Hakkında Yakalama Kararı
Açtığı 3 Kuruşluk Tazminat Davasını Kazandı
Akar, Fırat Kalkanı Harekatı'nın Kilis'teki Harekat Merkezine Gitti
Halepli Bana'dan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Teşekkür
Babel, Beşiktaş İçin Geliyor
Bm'den Suriye'de Araştırma Grubuna ‘Evet'
Vücut Losyonu İçerek Ölenlerin Sayısı Artıyor
Canan Karatay: 'bunu Yiyen Şeker Hastası Olmaz'

ilk iphone otomobil fiyatına satılıyor!

İLK İPHONE OTOMOBİL FİYATINA SATILIYOR!

İlk iPhone, nam-ı diğer “Orijinal iPhone” eBay üzerindeki açık artırmada rekor fiyata ulaştı. İşte araba fiyatına iPhone!

Tarih : 14 Aralık 2016, 09:51
Puan Ver : İlk İphone Otomobil Fiyatına Satılıyor!(9/10)10


İlk iPhone, nam-ı diğer “Orijinal iPhone” eBay üzerindeki açık artırmada rekor fiyata ulaştı. İşte araba fiyatına iPhone!



 



Zaman zaman özel yapım iPhone modelleriyle sizlerin karşısına çıkıyoruz. Özel yapım cihazlar genellikle altın kaplama veya elmas süslemeli iPhone modelleri oluyor. Ancak bu sefer nostaljik bir iPhone modeli gündeme geldi.



Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan eBay, piyasaya çıkan ilk iPhone modelini ağırlıyor. 2007 yılında Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk nesil iPhone, açılmamış jelatinli kutusuyla satışta. Cihazın fiyatı 22.000 dolara kadar ulaştı.



Güncel döviz kuruyla ülkemizde otomobil fiyatına ulaşan bu telefon, koleksiyon meraklılarını bekliyor. Cihazın 8GB depolama alanlı versiyon olduğunu belirtelim. Siyah renkte olduğunu özel olarak belirtmeye gerek kalmıyor çünkü ilk iPhone sadece tek renk seçeneği ile satılıyordu.



Piyasaya ilk çıktığında 4GB depolama alanı sunan versiyonu 499 dolardan, 8 GB depolama alanı sunan versiyonu ise 599 dolardan satışa çıkan ilk iPhone, 3G bağlantıyı bile desteklemiyor. 2G (EDGE) hızında internete erişebilen cihazda MMS desteği ve Bluetooth gibi teknolojiler de bulunmuyor. Sadece 2MP çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan cihazda ön kamera da yer almıyor. 



Apple Destek uygulaması Türkçe desteği ile yayında!








Etiketler: İlk  İphone  Otomobil  Fiyatına  Satılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER