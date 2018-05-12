CHP Yurt Dışı Birlikleri Toplantısı İstanbul Maltepe'de yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan bir konuşma gerçekleştirdi. Tezcan'ın konuşmasından sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. Kılıçdaroğlu, "25 Haziran sabahı uyandığımızda ilk iş, OHAL'i kaldırmak olacak." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşması özetle şöyle:



"CHP'Lİ OLMAK AYRICALIKTIR"

"Bir yol ayrımındayız. Genel Başkan olarak bana düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyorum. Bir siyasetçi olarak görevim ne kadar ağırsa, her bir vatandaşımın da ülkesine, vatanına, çocuklarına karşı sorumluluğu var. El birliğiyle beraber çalışacağız. Bilinçli bir politikayla yolumuza devam ettiğimizde çözemeyeceğimiz problem yok. 5 temel sorunumuz var. Bu sorunları aşma iradesi sadece ve sadece CHP'de var. Bütün dünyaya ilan ediyorum. Bizim söylemlerimiz bilgiye dayalı çünkü. Olayı tahlil ederiz, bütün ayrıntıları görüşür sonra çözüm üretiriz. Biz diğer partiler gibi gece kondu partisi değiliz. Köklerini Kuva-i Milliye'den alan bir partisiyiz. CHP'li olmak bir ayrıcalıktır. CHP'li olmak demek haktan, hukuktan ve adaletten yana olmak demektir. CHP'li olmak demek liyakatten yana olmak, huzurdan yana olmak demektir. CHP'li olmak kul hakkı yememek demektir. Doğaya saygılı olmak demektir. CHP'li olmak demek kimliği ne olursa olsun herkese saygı duymak demektir. CHP'li olmak yurtta barış, dünyada barış demektir. CHP'li kadın erkek eşitliğine inanmak demektir. CHP'li olmak demokrasiye ve yargının bağımsızlığına inanmak demektir. CHP'li olmak geleceği inşa etmek demektir. CHP'li olmak vatanseverliktir.

"100 YILA KADAR AYAKTA DURAN TEK PARTİ VAR"

Dünyanın en köklü partilerinden birisi CHP'dir. Türk siyasi tarihinin çöplüğüne bakın. Hepsi çöp sepetinde yer almıştır. 100 yıla yakındır ayakta duran tek parti vardır, o da CHP'dir. Biz de onun onurlu birer üyeleriyiz. O açıdan CHP'li olmak kolay değildir. Yolsuzluklara karşı çıkmak demektir. CHP'li olmak yönetim kademesinde her kuruşu vatandaşına vermek demektir. Hesap vermek namuslu bir görev olarak bilmek demektir. Bizim işimiz bu açıdan kolay değildir. Her türlü saldırı bize yapılır. Tarihte de örneklerini görüyoruz. Bugün de örnekleri var. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yıkamadıkları bir kale vardır, o da CHP'dir. Bütün güçleriyle üzerimize geliyorlar. Düne kadar vesayet diyorlardır. Şimdi demokrasiye tahammül edemiyorlar. Hiçbir vatandaşımız unutmasın, 20 Temmuz darbesinden sonra Türkiye farklı bir sürece evrilmiştir.

"25 HAZİRAN SABAHI İLK İŞ OHAL'İ KALDIRMAK OLACAK"

1. sorunumuz demokrasi. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı bağımsız karar verememektir. Gözünü saraya dikiyor. Sarayın hoşuna gider mi, gitmez mi onu düşünüyor. Türkiye'de demokrasi isteyen bütün dünyanın umuduyuz. Medya özgürlüğü kalmadı. %90'ından fazlasını bir kişi yönetiyor. Onun istediği gibi haber yapılacak. İstemediği haberler yayınlanmayacak. Biz bunları 12 Eylül'de, 12 Mart'ta gördük. Şimdi 20 Temmuz'dan sonra daha fazlasını görüyoruz. O dönemde bile yürekli savcı ve hakimler vardı, üniversiteler konuşuyordu. Bugün hiçbiri yok. O yüzden hepimizin sorumluluğu vardı. Ne yapacağız? 25 Haziran sabahı uyandığımızda ilk iş, OHAL'i kaldırmak olacak. Güçler ayrılığını güçlendireceğiz. Darbe hukukundan arındırılmış bir Anayasa yapacağız. Kimliği, siyasi bakışı ne olursa olsun herkes için demokratik, özgürlükçü bir Anayasa yapacağız.





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Kaynak: haberinburada