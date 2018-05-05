İLK KEZ BU KADAR NET ÇEKİLDİ! RUS KOZMONOT UZAYDAN AYIN BATIŞINI YAYINLADI
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Rus kozmonot Oleg Artemev Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net bir şekilde görüntülemeyi başardı.
Rus kozmonot Oleg Artemev, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirdiği video çekiminde Ay'ın batımını ilk kez bu kadar net gözler önüne serdi.
DAHA ÖNCE KIBRIS'IN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMIŞTI
Dünya'nın ufuk çizgisindeki mavilik içinde yavaş yavaş kaybolan Ay'ın görüntülerini sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan Rus Kozmonot, daha önceki bir paylaşımında da Kıbrıs'ın görüntülerine yer vermişti.
"SELAM VERİN" NOTU PAYLAŞTI
Oleg Artemev, Kıbrıs'ın görüntüsünü 'Tanrıça Afrodit'in doğum yeri, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yüksekliğinden. Önce 'Olympus'un yüksekliğinden' yazmak istedim.
'Kıbrıs, tabi ki küçük bir ülke ancak Akdeniz'in üçüncü büyük adası. Şimdi orada takipçilerim olabilir. O zaman gökyüzüne daha sık bakın ve bize selam verin' notu ile paylaştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İtalya'yı Kunduzlar Bastı, Belediye Başkanı Çözüm Önerdi: Pişirip Yiyelim!
- İsrail Kazanma İhtimalinin Düşük Olması Gerekçesiyle Pes Edip Çekildi
- Ayı İle Selfie Çekmek İsterken Öfkeli Hayvan Tarafından Parçalandı
- Ezeli Düşmanlık Bitiyor! Trump-Kim Zirvesinin Yer Ve Tarihi Netleşti
- Zırhlı Kamyonun Kapağı Açılınca Yüz Binlerce Dolar Yola Saçıldı
Bu Haberle İlgili Yorumlar