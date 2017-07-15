15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Facetime üzerinden yayına bağlayarak canlı yayında milyonlara seslenmesini sağlayan gazeteci Hande Fırat'ın o geceye dair yeni görüntüleri ortaya çıktı.

ROBOT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

CNN Türk'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yayına bağlamadan önceki görüntüler bir robot kamera tarafından kaydedilmişti.

ÇATIŞMA SESLERİ ARASINDA YAYIN

Hande Fırat daha önce yayınlanmayan bu görüntüyü kendi Instagram hesabından paylaştı. Görüntüde çatışma sesleri arasında yayına bağlanmaya çalışan Hande Fırat ve Elçin Ergun görünüyor.

Hande Fırat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Facetime üzerinden yayına bağlamıştı...

"HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIRKEN..."

Hande Fırat paylaştığı videonun yanına şu yorumu ekledi: "Sayın Cumhurbaşkanı'nı yayına almadan hemen önce. @elcines ile kurşun ve çatışma sesleri arasında işimizi yapmaya, hayatta kalmaya çalışırken."

Kaynak: haberinburada