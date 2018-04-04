İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI! İŞTE TOSUN'UN GİZEMLİ AĞABEYİ
Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın'ın görüntüsü ortaya çıktı.
Çiftlik Bank soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın dünyanın her tarafında aranıyor. Onunla birlikte Çiftlik Bank organizasyonunun yöneticilerinden biri olan ağabeyi Fatih Aydın da aynı şekilde kırmızı bülten ile aranıyor.
HİÇBİR AÇILIŞA KATILMAMIŞ
Fatih Aydın; şirkette Mehmet Aydın'a en yakın isimlerden biri olmasına rağmen hiçbir açılış veya törende yer almamış, bugüne kadar herhangi bir görüntüsü yayınlanmamıştı. Mehmet Aydın ile birlikte Güney Amerika'da olduğu değerlendirilen Fatih Aydın, daha önce halı yıkama işi yaparken daha sonra Çiftlik Bank organizasyonuna dahil olmuş. Eşi Havva Aydın tutuklu. Kendisi ise firari olarak aranıyor...
2 KİŞİ YAKALANDI
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Kırmızı Bülten çıkarılan isimlerin aranmasına devam ediliyor. Dün Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç adlı kişinin Türkiye'ye iadesi için resmi girişimler başlatıldı. Dün akşam saatlerinde Maltepe'de yakalanan Hakkı Cangül'ün sorgusu da devam ediyor. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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