İLK TESLİMAT 21 HAZİRAN'DA! İŞTE F-35'LERİN ÖZELLİKLERİ
ABD Senatosu'na sunulan "Satış iptal edilsin" tasarısına karşın ilk F-35'ler 21 Haziran'da törenle Türkiye'ye teslim edilecek.
ABD'de Cumhuriyetçi senatörler James Lankford ve Thom Tillis ile Demokrat Parti'den Jeanne Shaheen, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasını gerekçe göstererek ve Türkiye'de 'hukukun üstünlüğü' ilkesine uyulmadığını ileri sürüp F-35 savaş uçaklarının satışından vazgeçilmesini istedi. Üç senatör Nisan ayı sonunda kanun tasarısı hazırlayarak Senato'ya sundu.
TÜRKİYE 100 ADET F-35 ALACAK
Tasarıya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "F-35 uçağı satışının iptali kabul edilebilir değil, olursa Türkiye'den karşılığını alırlar" açıklaması yaptı.
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Türkiye, ABD öncülüğünde gerçekleştirilen Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) projesinin 9 ortak ülkesinden biri konumunda bulunuyor. Uçağın bazı parçaları Türkiye'de TAI tesislerinde üretiliyor. Bu nedenle Türkiye'ye teslimatın engellenemeyeceği belirtiliyor. Diplomatik çevrelerde "Satış iptal edilir mi?" sorusuna yanıt aranırken, sürpriz bir gelişme yaşandı ve ilk teslimatla ilgili olarak 21 Haziran'da resmi tören düzenleneceği açıklandı. Türkiye, JSF projesi kapsamında 100 adet F-35 savaş uçağı alacak. Bunlardan 30'unun kesin siparişi verilmiş durumda. Türk pilotlar yaz aylarından itibaren ABD'ye giderek F-35 eğitimi alacak.
F-35B'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- Dikey inip kalkabiliyor
- Radar tespit edemiyor
- AZAMİ HIZ: 1932 km/sa (1.6 Mach)
- MENZİL: 1667 km
- AZAMİ İRTİFA: 18.288 m (60 bin feet)
- UZUNLUK: 15.6 m
- YÜKSEKLİK: 4.3 m
- AĞIRLIK: 13.1 ton
- AZAMİ AĞIRLIK: 31.8 ton
Kaynak: haberinburada
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