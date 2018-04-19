İLK TİCARİ HYPERLOOP HATTI ABU DABİ'DE KURULUYOR
Süper hızlı yeni nesil bir ulaşım yöntemi olan Hyperloop Transportation Technologies, 2020 yılında hizmete sunulması planlanan ilk ticari Hyperloop hattını Abu Dabi'de inşa etmeye başlıyor.
Süper hızlı yeni nesil bir ulaşım yöntemi olan Hyperloop üzerinde çalışan şirketlerden biri olan HTT, Yas Adası'ndaki Formula 1 pistini inşa eden Aldar PJSC şirketiyle Abu Dabi'ye Hyperloop hattı kurmaya hazırlanıyor.
2020'DE KULLANIMA AÇILACAK
Anlaşmaya göre, Abu Dabi ile Dubai sınırında bulunan Al Maktoum Uluslararası Hava Alanı yakınına kurulacak olan ticari Hyperloop hattının 2020 yılında kullanıma açılması planlanıyor.
10 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLACAK
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkentinde kurulacak olan Hyperloop hattının 10 km uzunluğunda olacağı ve HTT'nin inşa sürecini birkaç farklı aşamaya böldüğü belirtiliyor.
"Bu anlaşma dünyanın ilk ticari Hyperloop hattının Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulmasını sağlayacak" diyen HTT Başkanı Bibop Gresta, uzun vadede planlarının ise Abu Dabi'den Al Ain'e, Dubai'den Riyad'a kadar uzanan dev bir Hyperloop hattı oluşturmak olduğunu söyledi.
Gresta, BAE hükümetinin desteği sayesinde Hyperloop hattının ilk bölümünün Expo 2020 fuarına yetiştirilmesinin planlandığını duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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