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İlk yarı bitti, soyunma odası koridorları karıştı

İLK YARI BİTTİ, SOYUNMA ODASI KORİDORLARI KARIŞTI

Medipol Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin devre arasında soyunma odası koridorlarında futbolcular ve antrenörler arasında tartışma yaşandı.

Tarih : 18 Mart 2018, 22:50
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Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında soyunma odası koridorları bir anda karıştı. Başakşehirli ve Beşiktaşlı futbolcuların yanı sıra iki takım antrenörleri de tartıştı. Kulüp görevlileri ve güvenlik güçleri, olayların büyümesine engel oldu.

FENERBAHÇE MAÇINDA DA KAVGA ÇIKMIŞTI

Başakşehir'in sahasında Fenerbahçe'ye mağlup olduğu karşılaşmanın ardından da iki kulüp futbolcular ve antrenörleri arasında benzer bir durum ortaya çıkmış ve soyunma odası koridorlarında arbede yaşanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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