Yüzde 100 yerli sermayeli Türk markası TÜMOSAN, Türk mühendisinin ve Türk sanayisinin gücünü yeni tasarımı dizel motoru ile ortaya koydu ve Türkiye'ye bu anlamda ilk yerli dizel motorunu hediye etti.



Yüzde 100 yerli sermayeli Türk markası TÜMOSAN, Türk mühendisinin ve Türk sanayisinin gücünü yeni tasarımı dizel motoru ile ortaya koydu ve Türkiye'ye bu anlamda ilk yerli dizel motorunu hediye etti. TÜMOSAN; TÜBİTAK desteğiyle 2012 yılında başlattığı “Yeni Nesil Dizel Motor Geliştirilmesi” projesi çerçevesinde geliştirdiği 155-1000 arası beygir gücü ailesinin ilk iki üyesini hazır hale getirdi. 4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6,8 litre motorlarının ateşlemesi TÜMOSAN Konya Fabrikası'nda gerçekleştirildi.











kaynak:sabah