Yüzde 100 yerli sermayeli Türk markası TÜMOSAN, Türk mühendisinin ve Türk sanayisinin gücünü yeni tasarımı dizel motoru ile ortaya koydu ve Türkiye'ye bu anlamda ilk yerli dizel motorunu hediye etti.



Yüzde 100 yerli sermayeli Türk markası TÜMOSAN, Türk mühendisinin ve Türk sanayisinin gücünü yeni tasarımı dizel motoru ile ortaya koydu. Albayrak Grubu'nun sanayi devi şirket, Türkiye'ye bu anlamda ilk yerli dizel motorunu hediye etti. Yeni Şafak'ın haberine göre, 4 silindirli 4.5 litre ve 6 silindirli 6,8 litre motorlarının ateşlemesi TÜMOSAN Konya Fabrikası'nda gerçekleştirildi.







kaynak:ahaber