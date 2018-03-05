Eskişehir'de kurulu Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de sergilenen Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 57 yıllık süreçte ilk kez kapsamlı bakımdan geçirildi.

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim, 57 yıllık süreçte ilk kez kapsamlı bakımdan geçirildi. 15 kişilik uzman ekip tarafından 5 ay boyunca 6 aşamada yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile araç ilk günkü orijinal görünümüne kavuştu. TÜLOMSAŞ yetkililerinden alınan bilgilere göre, Türkiye'nin ilk yerli otomobili olma özelliğini taşıyan ve 1961 yılında TÜLOMSAŞ tesislerinde Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen Devrim'de 5 Eylül 2017'de başlatılan bakım çalışmaları tamamlandı.

5 AY SÜRDÜ

Fabrikada görevli 5 işçi ve 10 mühendis tarafından yaklaşık 5 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Devrim otomobili, ziyaretçilerin izlenimine sunuldu.

İLK GÜNKÜ GİBİ

İlk günkü orijinal görünümüne kavuşan Devrim'in servis bakım işlemleri, TÜLOMSAŞ imkan ve kabiliyetleriyle, uzman personel tarafından gerçekleştirildi.

100 BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Yılda yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği Devrim otomobili, 57 yıl aradan sonra, detaylı ekspertiz, demonte işlemleri, motor ve şanzıman tadilatı, iç kabin tadilatı, gövde, boya tadilatı ve montaj olmak üzere altı aşamada gerçekleştirildi.

Kaynak: haberinburada