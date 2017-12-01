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İlker Başbuğ: Suriye'deki iç savaşı Esad kazandı

İLKER BAŞBUĞ: SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞI ESAD KAZANDI

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, DEAŞ gibi bir yapılanma olmazsa Suriye'deki iç savaşın bitmek üzere olduğunu belirterek "Suriye'deki iç savaşı Esad kazandı" dedi.

Tarih : 01 Aralık 2017, 03:00
Puan Ver : İlker Başbuğ: Suriye'deki İç Savaşı Esad Kazandı(5/10)1

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Ortadoğu'yu konuşmak üzere Uludağ Üniversitesi'ndeki söyleşide Osmanlı döneminde Ortadoğu ve Kürt sorununun temellerini ile Suriye iç savaşınına değindi.

BAŞBUĞ, KÜRT SORUNUNUN TARİHSEL KAYNAĞINI ANLATTI

Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ konuşmasının devamında, 1. Dünya Savaşı sonucunda yaşanan coğrafi değişikliklerin, Kürt sorununun kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"KÜRT SORUNU 1. DÜNYA SAVAŞI SONUNDA ORTAYA ÇIKTI"

Aslında 1. Dünya Savaşı sonucundaki yapılanma ortaya bir Kürt sorunu çıkarttı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde Kürtler tabii ki etnik bir gruptur, bunda hiçbir sorun yok ama o dönemde İran'ı bir tarafa bırakırsanız Kürtler artık ağırlıklı olarak Anadolu'da; Türkiye'de, Irak'ta ve Suriye'de yaşadılar. İran hariç Kürtler hep Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında kaldılar. O dönemde hiçbir sorun yoktu. 20'nci yüzyıldaki etnik milliyetçilik dönemine gelmeden önceki süreçte hiçbir sorun yok. Hele Osmanlı İmparatorluğu döneminde bakarsanız Kürtlerle Türkler kaynaşmış iki kardeş millettir. Fakat ne zaman ki 1. Dünya Savaşı sonrasında oluşan coğrafyada Kürt milletinin bir kısmı Türkiye hudutları içerisinde bir kısmı Suriye'de ve bir kısmı da Irak'ta kalıyor yani bir parçalanma yaşıyor sorunların bir noktada kaynağının bu yapılanma ile başladığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bu da tarihsel olarak dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor.

"SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞI ESAD KAZANDI"

Konuşmasında Suriye iç savaşına da değinen Başbuğ, "Suriye'deki iç savaşı Esad kazandı. Artık bunu böyle görmeniz lazım. Suriyedeki iç savaş bitmek üzere. İŞID gibi bir oyun, yapılanma olmazsa Suriye'deki iç savaş son günlerine geldi. Siyaseti, stratejiyi tayin ederken bu hususu en üst noktaya koymanız lazım. Esad bu iç savaşı Rusya ve İran'ın desteğiyle kazandı." şeklinde konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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