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ilkokul öğrencilerinden örnek davranış

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN ÖRNEK DAVRANIŞ

ANKARA'da bir grup ilkokul öğrencisi derste işledikleri konudan etkilenip lösemili çocuklar için parkta kermes düzenledi.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:21
Puan Ver : İlkokul Öğrencilerinden Örnek Davranış(7/10)7


ANKARA'da bir grup ilkokul öğrencisi derste işledikleri konudan etkilenip lösemili çocuklar için parkta kermes düzenledi.



Keçiören 29 Ekim İlk Öğretim Okulu 4-E sınıfı öğrencileri derste işledikleri konudan etkilenip lösemili çocuklar yararına kermes düzenledi. Keçiören Ihlamur Vadisinde çimler üzerine stand açan öğrenciler evde hazırladıkları yiyecekleri ve kendilerine ait eşyaları belirli bir ücret karşılığı satmaya başladı. 10 yaşında ki Melek Su Kahveci, "Okulumuzda kermes olmuştu. Aynı zamanda Sosyal Bilgiler dersinde sivil toplum örgütlerini işliyorduk oradan aklıma geldi. Ben kazandığım parayı onlara bağışlayarak onları mutlu etmek istiyorum. Bana daha yakın geliyorlar. Hayatımızda herkese yer var. Onları dışlamamak böyle bir algı oluşturmamak için lösemili çocukları seçtikö dedi.



 



kaynak:haberler








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