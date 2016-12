Bilgisayarlar masaların üzerine konulabildiği günden beri hızla yayılıyor. Her gün yeni bir yerde yeni bir medya ortaya çıkıyor.



Bilgisayarlar masaların üzerine konulabildiği günden beri hızla yayılıyor. Her gün yeni bir yerde yeni bir medya ortaya çıkıyor. Her gün daha fazla ekranı görüyoruz. Cebimizde, gittiğimizin kafenin, ofisimizin duvarlarında, masaların üstünde, otobüste, uçakta… Her geçen gün ekranların kullanım alanı artıyor, ve daha çok cihaza ekran ekleniyor ya da ekranlı daha çok cihaz yaratılıyor. Peki baktığımız ekranlar bizimle nasıl iletişime geçiyor?



Bilgisayar ekranları bize şimdi sunduğundan daha fazlasını sunmalı. Temel işlevselliklerinin yanında bizi beslemeli, hayatımıza renk katmalılar. Bunun için farklı yazı tipleri, ikonlar ve duvar kağıtları kullanılabilir. Bir çoğunun aklına bile gelmese de ekranı kişiselleştirmek aslında hayatınızda önemli bir değişiklik olacak. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Hayatınıza beklemeyeceğiniz ölçüde nasıl renkler kattığını gördükten sonra teşekkür edersiniz



Depositphotos illüstrasyonlar arşivine bakmanızı tavsiye edeceğim tabii ki. Aradığınız şeyi ilk sayfada bulma garantisi veremiyoruz ancak, elli milyon fotoğraf, illüstrasyon, vektör arasından ilham alacağınıza eminiz. Aradığınız şey her ne ise Depositphotos'un gelişmiş arama motorunu kullanarak on binlerce sanatçının her konuda sayısı yüz binleri geçen işi arasında onu da eminim bulabilirsiniz. En çok satılanlar, keşfedilmeyi bekleyenler gibi sıralama seçenekleri sayesinde özgün işler arasında gezinebilir ve birkaç lira gibi çok düşük sayılabilecek ücretler karşılığında sahip olabilir ve istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.



Google



İllüstrasyonlar için Google arama motoru servisini kullanarak bulduğunuz web sitelerini kullanabilirsiniz, tabii birçok siteden bir şey indirme riskini almak isterseniz. Telefon, bilgisayar, tablet bilgisayar gibi elektroniklerinizin zararlı yazılımlarla dolması bir yana, bulduğunuz illüstrasyonların hiçbiri doğru boyutta ve yeterli çözünürlükte olmayacaktır. Bu tür içerikler genelde bir ücret karşılığı alınabilen şeyler ve herkes internet dolandırıcılığına kurban gitmiş olabilir. Kullandığınız sitenin veya servisin güvenilirliği de dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biridir



Depositphotos sayesinde milyonlarca fotoğraf, illüstrasyon ve vektör arasından istediğiniz gibi arama yapabilir, beğendiğiniz sanatçılardan özel isteklerde bulunabilir, onlarla iletişime geçebilirsiniz. Gelişmiş arama motoru size istediğiniz görsellere benzer anahtar kelimeler sunar. Böylece aklınıza bile gelmeyen fotoğraf ve illüstrasyon kategorileri ve tarzlardan ilham alırsınız. Depositphotos'un özel üyelik paketleri sayesinde 1 liraya kadar düşük fiyatlardan istediğiniz görselin kullanım hakkını satın alabilir ve istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Milyonlarca illüstrasyon arasından beğendiğinizi yüksek çözünürlükte keyifle kullanabilme şansı için arşive bakmanızda fayda var. Ücretsiz görseller bölümünü kontrol etmeyi unutmayın! Ücretsiz ve ücretli fotoğraflar arasında en çok satanlar ve keşfedilmeyi bekleyenler gibi sıralama seçeneklerini kullanabilir ve kısa zamanda istediğiniz illüstrasyona yüksek kalitede ve çözünürlükte indirme seçeneğiyle ulaşabilirsiniz



Hadi, şimdi gidin ve illüstrasyonlara bakın, ilham aldıktan sonra aradığınız tarzın güzel örneklerini çeşitli arama motorlarından aratın ve Depositphotos'un arşiviyle karşılaştırın