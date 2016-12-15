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ilyas ilbey kalp ameliyatı oldu!

İLYAS İLBEY KALP AMELİYATI OLDU!

Bugün Kanal D'de ekrana gelen Renkli Sayfalar programına bağlanan Yasemin Yalçın, eşinin sağlık durumunu anlatı:

Tarih : 15 Aralık 2016, 13:27
Puan Ver : İlyas İlbey Kalp Ameliyatı Oldu!(7/10)4


Bugün Kanal D'de ekrana gelen Renkli Sayfalar programına bağlanan Yasemin Yalçın, eşinin sağlık durumunu anlatı:



*Eşim şuanda hastanede. Sıkıntılı bir gece geçirdik ama iyiye gidecek inşallah. Aort kapağı eğişti, açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyat iyi geçti. Ani bir rahatsızlık olmadı. 20 gün önce abisini kaybettik. Onun üzüntüsü üzerine doktora götürmek istedim.



*Tiroidlerinde problem çıktı. Kalpte de sorun çıkınca onu öne aldık.



*Anatomik bir sıkıntısı varmış zaten. 6 yaşında da ameliyat olmuş. Soğukkanlı bir yapımız vardır. Biz böyle şeyleri hemen arkamıza atmayı severiz.



*İlyas, bağırsak by-pass'ı oldu. O şekilde kilo verdi. Mide ameliyatı söz konusu değil.



*İşimiz çok stresli, zor. Gece gündüz çalıştık, böyle bir durumla karşılaştık.



*Narkozun etkisiyle uyuyup uyanıyor. Tam kendinde değil. Çocuklarını sayıklıyor.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İlyas  İlbey  Kalp  Ameliyatı  Oldu    haber

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