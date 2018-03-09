İMAM NİKAHLI EŞİ KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEDİ, YANGINDA ANNE 2 ÇOCUĞUYLA ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Bursa'da imam nikahlı eşi işe giderken kapıyı kilitlediği için çıkan yangında balkonda mahsur kalan Suriyeli anne ve 2 çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
Bursa'da 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangında, eşi işe giderken kapıyı kilitlediği için mahsur kalan Suriyeli Beraa Elhadri ve 2 çocuğunu, itfaiye ekipleri kurtardı.
SOBADAKİ ATEŞLE OYNARKEN HALI TUTUŞTU
Merkez Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Suriyeli ailenin çocukları, sobadaki ateşle oynarken, halı tutuştu.
KAPIYI ÜZERLERİNE KİLİTLEYİP ÇIKTI
Alevler kısa sürede büyürken, imam nikahlı eşi L.E. işe giderken, kapıyı üzerlerine kilitlediği için dışarı çıkmayı başaramayan Beraa Elhadri, balkona çıkıp yardım istedi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
BALKONA ÇIKAN AİLEYİ İTFAİYE KURTARDI
Çelik kapıyı açmayı başaramayan itfaiye ekipleri, itfaiye aracının sepetiyle balkona çıkan Berra Elhadri ve çocukları Emel ve Muhammet Elisa'yı kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anne ve çocukları tedbir amaçlı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: haberinburada
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