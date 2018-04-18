İMAM NİKAHLI KOCASI, OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE İNFAZ ETTİ!
İzmit'te 43 yaşındaki genç kadın, 16 yaşındaki çocuğunun gözü önünde dini nikahlı kocası tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dini nikahlı kocası tarafından 16 yaşındaki oğlunun yanında vurulan MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin hayatını kaybetti.
OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ
Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanda yaşayan MHP eski İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Ertekin (43), henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Duran G. ile evinde tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Duran G., tabancasını çıkartarak Serpil Ertekin'e 16 yaşındaki oğlunun yanında 4 defa art arda ateş ederek olay yerinden kaçtı.
KANLAR İÇERİSİNDE YATARKEN BULUNDU
Evden gelen sesleri üzerine çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil Ertekin'i kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Serpil Ertekin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
KAÇAN CANİ KOCA, YAKALANDI
Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Serpil Ertekin'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan Duran G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından kısa süre sonra İzmit Yuvam Akarca mevkiinde Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan Duran G., Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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