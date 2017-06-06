Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması

İMAMLAR TERÖRİSTLERİN CENAZE NAMAZINI KILDIRMAYI REDDETTİ


İMAMLAR TERÖRİSTLERİN CENAZE NAMAZINI KILDIRMAYI REDDETTİ
Tarih : 06 Haziran 2017, 09:43
Puan Ver : İmamlar Teröristlerin Cenaze Namazını Kıldırmayı Reddetti(5/10)3


Konuyla ilgili, sosyal medyadan açıklama yapan bir grup, etik ilkeler ışığında faillerin cenaze namazını kılmayacaklarını açıklayarak, diğer imamları da aynı şeklide davranmaya davet etti. Grup her Müslüman için kılınan cenaze namazını, teröristler için kılmayı reddettiklerini açıkladı.



Doğu Londra Camisi'nde gerçekleştirilen panelde söz alan konuşmacılar ise aşırılığa karşı mücadele edeceklerini, terörizmin bir inancı olamayacağını ve yaşanan saldırıların İslam dini ile kesinlikle bağdaşmadığını vurguladılar. Doğu Londra Camisi ve Londra Müslüman Merkezi'nden Muhammed Habibur-Rahman, böyle eylemlerin İslam'ın yüce öğretilerine taban tabana zıt olduğunu ifade ederek, "Bir kez daha bizi bölmeye çalışanlara karşı birlik olacağız" mesajını verdi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: İmamlar  Teröristlerin  Cenaze  Namazını  Kıldırmayı  Reddetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER