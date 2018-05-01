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IMF: Türkiye Ekonomisi 2017'de Güçlü Şekilde Toparlandı

IMF: TÜRKİYE EKONOMİSİ 2017'DE GÜÇLÜ ŞEKİLDE TOPARLANDI

IMF, Türkiye ile ilgili raporunu yayımladı. Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Imf: Türkiye Ekonomisi 2017'de Güçlü Şekilde Toparlandı(7/10)3

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye ile ilgili 4. Madde Konsültasyon Raporu'nu yayımladı.Raporda, 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye ekonomisinin 2017'de güçlü şekilde toparlandığı vurgulandı.

"ENFLASYON HEDEFLENEN SEVİYENİN ÜZERİNDE"

Öte yandan Türkiye ekonomisinin aşırı ısındığına yer verilen açıklamada, ekonominin iç ve dış dengesizliklerle karşı karşıya olduğu ve enflasyonun hedeflenen seviyenin üzerinde seyrettiği belirtildi.

"PARA POLİTİKALARI SIKILAŞTIRILMALI"

Açıklamada, siyasi belirsizliklerin ve bölgesel dengesizliklerin yüksek olduğuna işaret edildi.

Para politikasının daha da sıkılaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yapısal reformların iş piyasasında esnekliği arttırmaya odaklanması gerektiği kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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