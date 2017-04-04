

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, IMF'nin Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık kredi dilimini onaylama kararı aldığını duyurdu. Poroşenko, “Bu, Ukrayna reformlarının tanınmasıdır.” ifadesini kullandı.







IMF ile 2015 yılında varılan anlaşma gereği ‘ekonomik iflasın önlenmesi' için Ukrayna'ya 17,5 milyar dolarlık kredi verilmesine karar verilmişti. Geçen yıl eylül ayında 1 milyar dolarlık 3. kredi dilimi ile program çerçevesinde Ukrayna'ya toplam 7,62 milyar dolar aktarılmıştı.







kaynak:milliyet